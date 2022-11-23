Мешканці постраждалого будинку в Запоріжжі отримали допомогу від Фонду Ахметова

Фонд Ріната Ахметова передав до "Зеленого центру Метінвест Запоріжжя" ще один гуманітарний вантаж.

Зазначається тако, що завдяки зусиллям представників громадської спілки вдалося провести першу виїзну видачу продовольчих наборів людям, що постраждали від війни.

Понад сотню наборів із продуктами першої необхідності від фонду отримали мешканці однієї з багатоповерхівок, що минулого місяця постраждала від ворожого обстрілу.

Тоді жителі будинку пережили всі жахіття війни, що раніше бачили лише в новинах. У їхніх квартирах повилітали шибки, понівечило балкони та двері, а у дворі згоріли автомобілі.

"Сьогодні Фонд Ріната Ахметова прийняв важливе та принципове рішення задля допомоги не тільки переселенцям, але й запоріжцям, оселі яких зазнали руйнувань. Щиро вдячні Фонду за це. Запевняємо, що будемо й надалі плі-о-пліч підтримувати людей, які цього найбільше потребують", - розповів керівник громадської спілки "Зелений центр Метінвест Запоріжжя" Олександр Балаба.

Нагадаємо, офіс центру продовжує працювати з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 15:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Гагаріна, 5. Для того, щоб отримати гуманітарну допомогу від Фонду при собі необхідно мати паспорт або довідку ВПО.

Загалом від початку повномасштабної війни фонд вже доставив до центру близько 35 тисяч продуктових наборів.

Усього у 2022 році для мешканців України буде передано півмільйона наборів із продуктами харчування від фонду.