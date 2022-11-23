Жители пострадавшего дома в Запорожье получили помощь от Фонда Ахметова

Отмечается, что благодаря усилиям представителей общественного союза удалось провести первую выездную выдачу продовольственных наборов людям, пострадавшим от войны.

Более сотни наборов с продуктами первой необходимости от фонда получили жители одной из многоэтажек, которая в прошлом месяце пострадала от вражеских обстрелов.

Тогда жители дома пережили все ужасы войны, которые раньше видели только в новостях. В их квартирах вылетели стекла, изуродовали балконы и двери, а во дворе сгорели автомобили.

"Сегодня Фонд Рината Ахметова принял важное и принципиальное решение для помощи не только переселенцам, но и запорожцам, жилища которых испытали разрушения. Искренне благодарны Фонду за это. Уверяем, что будем и дальше плечом к плечу поддерживать людей, которые в этом больше нуждаются", - рассказал руководитель общественного союза "Зеленый центр Метинвест Запорожья" Александр Балаба.

Напомним, офис центра продолжает работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Запорожье, ул. Гагарина, 5. Для того чтобы получить гуманитарную помощь от Фонда, при себе необходимо иметь паспорт или справку ВПЛ.

Всего с начала полномасштабной войны фонд уже доставил в центр около 35 тысяч продуктовых наборов.

Всего в 2022 году для жителей Украины будет передано полмиллиона наборов с продуктами питания от фонда.