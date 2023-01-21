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Мешканці будинку в Дніпрі, в який влучила ворожа ракета, отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова

Фото: мешканці будинку в Дніпрі, в який влучила ворожа ракета, отримали гуманітарну допомогу від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Ріната Ахметова передав гуманітарну допомогу для мешканців багатоповерхівки в Дніпрі, в яку 14 січня влучила російська ракета. Люди, які постраждали від нападу агресора, отримали від фонду понад тисячу наборів із продуктами першої необхідності.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Нагадуємо, що фонд також готовий надати підтримку всім постраждалим в результаті трагедії у Дніпрі. Йдеться про допомогу у лікуванні та реабілітації всіх постраждалих, незалежно від віку та ступеню тяжкості поранення, а також психологічну допомогу.

Якщо вам або тим, кого ви знаєте, потрібна допомога, ви можете звернутися до Фонду самостійно, зателефонувавши за безкоштовним номером гарячої лінії 0 (800) 509 001.

Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів".

З 2014 року допомога від Фонду Ріната Ахметова, бізнесів SCM та футбольного клубу "Шахтар" охопила понад 18 млн людей.

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