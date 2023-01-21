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Жители дома в Днепре, в который попала вражеская ракета, получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова

Фото: жители дома в Днепре, в который попала вражеская ракета, получили гуманитарную помощь от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Фонд Рината Ахметова передал гуманитарную помощь жителям многоэтажки в Днепре, в которую 14 января попала российская ракета. Люди, пострадавшие от нападения агрессора, получили от фонда более тысячи наборов с продуктами первой необходимости.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Напомним, что фонд также готов оказать поддержку всем пострадавшим в результате трагедии в Днепре. Речь идет о помощи в лечении и реабилитации всех пострадавших, независимо от возраста и степени тяжести ранения, а также психологической помощи.

Если вам или тем, кого вы знаете, нужна помощь, вы можете обратиться в Фонд самостоятельно, позвонив по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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