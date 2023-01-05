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Мешканка Маріуполя розповіла музею "Голоси мирних" про життя у місті під час блокади

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Четвер 05 січня 2023 21:54
Мешканка Маріуполя розповіла музею "Голоси мирних" про життя у місті під час блокади Фото: мешканка Маріуполя розповіла мезую "Голоси мирних" про життя у місті під час блокади (прес-служба фонду)
Автор: Ілона Свиридова

Роздобути їжу, щоб було чим нагодувати дитину, - до цього звелося життя Ганни, коли Маріуполь опинився у блокаді. Як і багато маріупольців, жінка каже, що вона та її близькі пережили справжнє пекло. Врятували батьки: тато знайшов бензин та вивіз сім’ю з палаючого міста.

Свою історію Ганна довірила музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"Страх, жах, пекло... З 24 лютого життя перекинулося з ніг на голову. Паніка, ти не знаєш, що робити, як поводитися. Потім у якийсь момент ти збираєш усі сили, тримаєшся і розумієш, що треба виживати. А це справді виживання - добути собі їжу, насамперед про дитину думати", - згадує Ганна.

У Ганни та її родини довго не було жодного способу евакуюватися. Машини у жінки немає, світло зникло, зв’язку та інтернету не було - отримати будь-яку інформацію дуже складно. Згодом батько Ганни, який має власну автівку, зміг десь роздобути п’ять літрів бензину - врятувало і родина змогла вирватися з міста. Місяць довелося жити у Гурзуфі, і тільки 19 квітня Ганна із сім’єю виїхала до Черкас.

"Почуття страху не пішло. Ти постійно переживаєш. Коли ти мав усе — і в момент це втрачаєш, ти намагаєшся адаптуватися, але не зовсім виходить. Проте життя триває. Віримо все одно у краще. Чекаємо на повернення до нашого улюбленого, рідного Маріуполя. Не хочеться нікуди, лише додому. Все буде Україна, ми переможемо", - упевнена Ганна.

Раніше ми розповідали про те, що захисник Азовсталі Михайло Діанов оплатив герою Бахмута протезування в США.

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Маріуполь