Жительница Мариуполя рассказала музею "Голоса мирных" о жизни в городе во время блокады

Раздобыть еду, чтобы было чем накормить ребенка, - к этому свелась жизнь Анны, когда Мариуполь оказался в блокаде. Как и многие мариупольцы, женщина говорит, что она и ее близкие пережили настоящий ад. Спасли родители: папа нашел бензин и вывез семью из горящего города.

"Страх, ужас, ад... С 24 февраля жизнь перекинулась с ног на голову. Паника, ты не знаешь, что делать, как себя вести. Потом в какой-то момент ты собираешь все силы, держишься и понимаешь, что нужно выживать. А это действительно выживание - добыть себе пищу, прежде всего о ребенке думать", – вспоминает Анна.

У Анны и ее семьи долго не было способа эвакуироваться. Машины у женщины нет, свет исчез, связи и интернета не было - получить какую-либо информацию очень сложно. Впоследствии отец Анны, имеющий свой автомобиль, смог где-то раздобыть пять литров бензина - спасло и семья смогла вырваться из города. Месяц пришлось жить в Гурзуфе, и только 19 апреля Анна с семьей уехала в Черкассы.

"Чувство страха не пошло. Ты постоянно переживаешь. Когда у тебя было все — и в момент это теряешь, ты пытаешься адаптироваться, но не совсем получается. Однако жизнь продолжается. Верим все равно в лучшее. Ждем возвращения в наш любимый, родной Мариуполь. Не хочется никуда, только домой. Все будет Украина, мы победим", - уверена Анна.