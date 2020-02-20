Мешала музыка: под Киевом мужчина напал на подростка

Под Киевом мужчина проломил голову подростку бутылкой (Коллаж РБК-Украина)

Взрослый мужчина избил подростка бутылкой из-за музыки

В Бортничах Киевской области взрослый мужчина напал на 16-летнего подростка и проломил ему голову стеклянной бутылкой. Конфликт произошел в одном из местных кафе поздно вечером. Группа подростков сидела за одним столиком и слушала музыку через портативную колонку, а группа взрослых мужчин – за другим столиком.

Как сообщил в пресс-службе столичной полиции, между компаниями завязалась перепалка, так как взрослым не понравилась музыка, которую подростки слушали через колонку. Им сделали замечание о том, что громкая музыка мешает другим посетителям кафе.

После этого, один из мужчин подошел к подросткам и попросил убавить музыку, но молодые люди его проигнорировали. Тогда он взял в руки бутылку и снова подошел к подросткам. В гневе он трижды ударил 16-летнего парня бутылкой по голове.

Пострадавшего немедленно госпитализировали, и врачи диагностировали у него тяжелую травму головы. Подозреваемого, 36-летнего жителя Киева, задержали и отправили под домашний арест.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1, статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.