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Под Львовом пациент избил фельдшера "скорой" до сотрясения мозга

STYLERПроисшествия    12.02.2020 - 16:49
Под Львовом пациент избил фельдшера "скорой" до сотрясения мозга
Под Львовом избили медика "скорой помощи" (коллаж РБК-Украина)

Медика после нападения неадеквата госпитализировали

Под Львовом пациент избил медика бригады "скорой", которая приехала на вызов для оказания помощи. Инцидент произошел 11 февраля поздно вечером, а сегодня в отделе коммуникации полиции области сообщили о задержании буйного мужчины и начале досудебного расследования.

Как рассказали правоохранители, 45-летний житель Червонограда, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вызвал карету "скорой". Когда приехали медики, он вел себя неадекватно и агрессивно, побил фельдшера - 37-летнюю женщину.

В результате пострадавшую госпитализировали с диагнозом "раны лица, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга".

Медики вызвали патрульных, и вскоре неадеквата задержали.

По данному факту было открыто уголовное производство по ч.1 ст.125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых "минималок" или общественные работы на срок до 200 часов, или до 1 года исправительных работ.

Нужно сказать, что случаи нападения на сотрудников "скорой" в Украине - не редкость. Около недели назад похожий инцидент произошел в одном из сел под Днепром.

Тогда местные врачи даже выступили с обращением к Верховной Раде и отметили, что медики из-за угроз и избиений боятся ездить на вызовы. Коллектив Днепропетровского облцентра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф потребовал он нардепов законодательно обеспечить безопасность медицинским работникам, которые приезжают на вызовы к пациентам.

По мнению врачей, вызов бригады к человеку, находящемуся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, должен быть платным - минимум 2 тысячи гривен.

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