Заважала музика: під Києвом чоловік напав на підлітка

Під Києвом чоловік проломив голову підлітку пляшкою (Колаж РБК-Україна)

Дорослий чоловік побив підлітка пляшкою через музику

В Бортничах Київської області дорослий чоловік напав на 16-річного підлітка і проломив йому голову скляною пляшкою. Конфлікт стався в одному з місцевих кафе пізно ввечері. Група підлітків сиділа за одним столиком і слухала музику через портативну колонку, а група дорослих чоловіків – за іншим столиком.

Як повідомили у прес-службі столичної поліції, між компаніями виникла суперечка, бо дорослим не сподобалася музика, яку підлітки слухали через колонку. Їм зробили зауваження про те, що гучна музика заважає іншим відвідувачам кафе.

Після цього, один з чоловіків підійшов до підлітків і попросив зменшити музику, але молоді люди його проігнорували. Тоді він взяв у руки пляшку і знову підійшов до підлітків. У гніві він тричі вдарив 16-річного хлопця пляшкою по голові.

Потерпілого негайно госпіталізували до лікарні, і лікарі діагностували у нього важку травму голови. Підозрюваного, 36-річного жителя Києва, затримали та відправили під домашній арешт.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.