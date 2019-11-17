ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Мешал даже мертвым: под Черниговом из могилы украли гроб с телом священника

STYLERЖизнь    17.11.2019 - 14:43
Мешал даже мертвым: под Черниговом из могилы украли гроб с телом священника
Гроб с телом священника украли под Черниговом (иллюстративное фото: pixabay.com)

У местных есть предположения, кто мог быть к этому причастен

В селе Мощанка (Черниговская область) с могилы исчез гроб с телом сельского священника. Изначально его похоронили возле церкви, однако кому-то это не понравилось. Незнакомые раскопали могилу и перезахоронили тело на краю кладбища. Подробности можно узнать в сюжете ТСН.

Отец Владимир умер в возрасте 51 год на собственном огороде, когда копал картошку. Как оказалось, у мужчины были проблемы с сердцем. Хоронить священника решили возле церкви, никто не возражал.

Отмечается, что церковь стоит на горе, а рядом с ней строят монастырь. И церковь, и монастырь - две разные структуры, но обе принадлежат Московскому патриархату. Вдова священника рассказывает, что именно монахи монастыря и указали, где возле церкви положить ее мужа.

Гроб с телом священника украли под Черниговом

Новым настоятелем храма назначили протоиерея из монастыря, который, вероятнее всего, имеет отношение к произошедшему. Могила исчезла, а на ее месте осталась заплатка мокрой глины. Гроб выкопали среди ночи и перевезли в заросли возле кладбища. Хоронили так, чтобы могилу никто никогда не нашел.

Местные сделали вывод, что некоторым личностям батюшка мешал даже мертвым. Рассказали также, что строить под стенами сельской церкви монастырь начали лет десять назад, хотя никаких разрешительных документов на это не было.

Бывшего отца Владимира местные перезахоронили на кладбище и теперь рассчитывают на то, что епархия даст им нового священника, с духовным образованием, вместо нынешнего попа из монастыря.

"На это есть полиция, правоохранительные органы, которые должны решить этот вопрос, найти тех людей, которые это делали. Они должны понести не только церковное наказание, но и государственное", - говорит секретарь Черниговской епархии украинской православной церкви МП отец Игорь.

Травмировал младенца на крещении: чем закончился скандал со священником РПЦ Малыш пронзительно кричал: священник РПЦ травмировал ребенка во время крещения
Новости Украины священник
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь