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Заважав навіть мертвим: під Черніговом з могили вкрали труну з тілом священика

STYLERЖиття    17.11.2019 - 14:43
Заважав навіть мертвим: під Черніговом з могили вкрали труну з тілом священика
Труну з тілом священика вкрали під Черніговом (ілюстративне фото: pixabay.com)

У місцевих є припущення, хто міг бути причетний до цього

В селі Мощанка (Чернігівська область) з могили зникла труна з тілом сільського священика. Спочатку його поховали біля церкви, однак комусь це не сподобалося. Незнайомі розкопали могилу і перепоховали тіло на краю цвинтаря. Подробиці можна дізнатися в сюжеті ТСН.

Отець Володимир помер у віці 51 рік на власному городі, коли копав картоплю. Як виявилося, у чоловіка були проблеми з серцем. Ховати священика вирішили біля церкви, ніхто не заперечував.

Наголошується, що церква стоїть на горі, а поряд з нею будують монастир. І церква, і монастир - дві різні структури, але обидві належать Московському патріархату. Вдова священика розповідає, що саме ченці монастиря і вказали, де біля церкви покласти її чоловіка.

Труну з тілом священика вкрали під Черніговом

Новим настоятелем храму було призначено протоієрея з монастиря, який, найімовірніше, має відношення до події. Могила зникла, а на її місці залишилася латка мокрої глини. Труну викопали серед ночі і перевезли в зарості біля кладовища. Ховали так, щоб могилу ніхто ніколи не знайшов.

Місцеві зробили висновок, що деяким особистостям батюшка заважав навіть мертвим. Розповіли також, що будувати під стінами сільської церкви монастир почали років десять тому, хоча жодних дозвільних документів на це не було.

Колишнього батька Володимира місцеві перепоховали на цвинтарі і тепер розраховують на те, що єпархія дасть їм нового священика, з духовним утворенням, замість нинішнього попа з монастиря.

"На це є поліція, правоохоронні органи, які повинні це питання вирішити, знайти тих людей, які це робили. Вони повинні понести не тільки церковне покарання, але і державне", - каже секретар Чернігівської єпархії української православної церкви МП отець Ігор.

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