"Месьє Азнавур": 4 причини подивитися фільм про легендарного шансоньє

100-річчя Азнавура

На великі екрани України музичний байопік виходить до сторіччя з дня народження знаменитого французького шансоньє та композитора вірменського походження. Його пісні виконували Едіт Піаф і Боб Ділан, а в дуеті з ним співали Френк Сінатра, Селін Діон, Лучано Паваротті та Патрісія Каас.



Шарль Азнавур - перший музикант, з ким Франція прощалась урочисто у Парижі. Він був для країни та її історії легендою. Його авторству належать 1300 пісень, по всьому світу продано 200 млн примірників дисків. За результатами опитування читачів журналу Time і глядачів CNN, яке проходило у 1998 році, співак посів першу сходинку рейтингу кращих артистів естради XX століття.

Кадр з фільму "Месьє Азнавур"

Співак благословив режисерів на фільм

Мехді Ідір та Ґран Кор Маляд опинились у режисерських кріслах не випадково - їхню участь схвалив сам Шарль Азнавур незадовго до смерті, адже він був у захваті від їхнього фільму "Пацієнти" 2016 року. Перед написанням сценарію дует прочитав дві автобіографії митця, публіцистичні твори. Вони переслухали понад тисячу пісень, також творці переглянули всі можливі документальні картини. Перша версія сценарію мала понад двісті сторінок (тобто чотиригодинний фільм!). В українському прокаті фільм представлений у лаконічному хронометражі - 132 хвилини.

Виконавець головної ролі

Роль легендарного співака виконав Тагар Рахім, зірка фільму "Мадам Павутина" від Marvel, а також "Наполеона" Рідлі Скота. Заради ролі актор схуд і опанував музичне мистецтво. Він займався фортепіано й вокалом - співу він присвятив пів року по 6-8 годин щодня. У процесі підготовки Рахім годинами передивлявся інтерв’ю та документальні фільми про свого персонажа. Також він особисто проінтерв’ював дружину, доньок, сина та сестру співака, щоб зрозуміти його. Рахім назвав цю роль найскладнішою у своїй кар’єрі.

Тагар Рахім у ролі Шарля Азнавура (кадр з фільму)

Французька музика

У фільмі звучить багато легендарних французьких пісень ХХ сторіччя. Ініціатором і співпродюсером картини став Жан-Рашид Калюш, зять Шарля Азнавура. Як і вся команда, він з особливим почуттям ставиться до постаті Азнавура, тож музична складова фільму тут грає велику роль.



Щоб налаштуватися на перегляд, радимо послухати найкращі пісні Азнавура.

Цікаво, що це вже вдруге у 2024 році кінокомпанія "Артхаус Трафік" випускає у прокат фільми до 100-річчя легендарнихї діячів культури, яких відзначило ЮНЕСКО. Не так давно в українському прокаті був "Колір граната" Сергія Параджанова.