"Месье Азнавур": 4 причины посмотреть фильм о легендарном шансонье

100-летие Азнавура

На большие экраны Украины музыкальный байопик выходит к столетию со дня рождения знаменитого французского шансонье и композитора армянского происхождения. Его песни исполняли Эдит Пиаф и Боб Диллан, а в дуэте с ним пели Фрэнк Синатра, Селин Дион, Лучано Паваротти и Патрисия Каас.

Шарль Азнавур - первый музыкант, с кем Франция прощалась торжественно в Париже. Он был для страны и истории легендой. Его авторству принадлежат 1300 песен, по всему миру продано 200 млн экземпляров дисков. По результатам опроса читателей журнала Time и зрителей CNN, который проходил в 1998 году, певец занял первое место в рейтинге лучших артистов эстрады XX века.

Кадр из фильма "Месье Азнавур"

Певец благословил режиссеров на фильм

Мехди Идир и Гран Кор Маляд оказались в режиссерских креслах не случайно - их участие одобрил сам Шарль Азнавур незадолго до смерти, ведь он был в восторге от их фильма "Пациенты" 2016 года. Перед написанием сценария дуэт прочитал две автобиографии художника, публицистические произведения. Они переслушали более тысячи песен, а также создатели просмотрели все возможные документальные картины. Первая версия сценария имела более двухсот страниц (т.е. четырехчасовой фильм!). В украинском прокате фильм представлен в лаконичном хронометраже - 132 минуты.

Исполнитель главной роли

Роль легендарного певца исполнил Тагар Рахим, звезда фильма "Мадам Паутина" от Marvel, а также "Наполеона" Ридли Скотта. Ради роли актер похудел и овладел музыкальным искусством. Он занимался фортепиано и вокалом - пению он посвятил полгода по 6-8 часов каждый день. В процессе подготовки Рахим часами просматривал интервью и документальные фильмы о своем персонаже. Также он лично проинтервьюировал жену, дочерей, сына и сестру певца, чтобы понять его. Рахим назвал эту роль самой сложной в своей карьере.

Тагар Рахим в роли Шарля Азнавура (кадр из фильма)

Французская музыка

В фильме звучит множество легендарных французских песен ХХ века. Инициатором и сопродюсером картины стал Жан-Рашид Калюш, зять Шарля Азнавура. Как и вся команда, он с особым чувством относится к фигуре Азнавура, так что музыкальная составляющая фильма здесь играет большую роль.



Чтобы настроиться на просмотр, рекомендуем послушать лучшие песни Азнавура.

Интересно, что это во второй раз в 2024 году кинокомпания "Артхаус Трафик" выпускает в прокат фильмы к 100-летию легендарных деятелей культуры, которых отметило ЮНЕСКО. Не так давно в украинском прокате был "Цвет граната" Сергея Параджанова.