Меркурій притягне обман. Астролог склала повний прогноз на 18 вересня й озвучила головні правила цього дня

Прогноз астропогоди на 18 вересня

"Вже діє коридор затемнень. О 05:35 за київським часом відбулася точна фаза Повні, а о 05:45 - точна фаза місячного затемнення", - розповіла Соловйова.

Триває несприятливий період для:

нових справ і важливих рішень

хірургічних і стоматологічних втручань

відвідування перукарні

коштовних покупок

усіх заходів, що пов’язані з ризиком та авантюрами.

"Ця середа - день примирення, справедливості, внутрішнього комфорту та миру. Головна умова - зберігати гармонію та рівновагу", - наголосила астролог.

Корисними будуть фізичні навантаження. Також цей день буде сприятливим для творчості, накопичення грошей та майна. Можна займатись хатніми справами.

Але сьогодні, зазначила астролог, не бажано вживати м’ясну їжу, краще надати перевагу рибі та грибам.

Гороскоп на середу (ілюстрація: freepik.com)

Астролайфхаки на 18 вересня

Ця середа - день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство", - порадила Соловйова.

На цей день краще не планувати:

важливі переговори

укладання нових договорів

придбання техніки

важливі відрядження

складання іспитів

проведення необхідних платежів

з’ясування стосунків з сусідами.

"Для того, аби підсилити енергетику Меркурія, спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього (косметику на його основі, продукти тощо) або просто запалити свічки з нього", - радить астролог.

"Споживайте тверді сорти сиру. Буде доречним інтелектуальне дозвілля: перегляд фільмів, розвиваючі розумові ігри, спілкування з приємними для вас співбесідниками, цікава книга", - додала вона.