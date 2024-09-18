Меркурий притянет обман. Астролог составила полный прогноз на 18 сентября и озвучила главные правила этого дня

Прогноз астропогоды на 18 сентября

"Уже действует коридор затмений. В 05:35 по киевскому времени произошла точная фаза Полнолуния, а в 05:45 - точная фаза лунного затмения", - рассказала Соловьева.

Продолжается неблагоприятный период для:

новых дел и важных решений

хирургических и стоматологических вмешательств

посещения парикмахерской

ценных покупок

всех действий, связанных с риском и авантюрами.

"Эта среда - день примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие", - подчеркнула астролог.

Полезными будут физические нагрузки. Также этот день будет благоприятен для творчества, накопления денег и имущества. Можно заниматься домашними делами.

Но сегодня, отметила астролог, не желательно употреблять мясную пищу, лучше предпочесть рыбу и грибы.

Гороскоп на среду (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 18 сентября

Эта среда - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - посоветовала Соловьева.

На этот день лучше не планировать:

важные переговоры

заключение новых договоров

приобретение техники

важные командировки

сдача экзаменов

проведение необходимых платежей

выяснение отношений с соседями.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него", - советует астролог.

"Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - добавила она.