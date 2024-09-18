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Меркурий притянет обман. Астролог составила полный прогноз на 18 сентября и озвучила главные правила этого дня

Что делать на затмение (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Эта среда, 18 сентября, будет очень особенной, ведь произойдет сразу несколько астрологических явлений. Утром уже наступили Полнолуние и Лунное затмение.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Екатерина Соловьева составила прогноз на этот день и рассказала, что сегодня нужно делать.

Прогноз астропогоды на 18 сентября

"Уже действует коридор затмений. В 05:35 по киевскому времени произошла точная фаза Полнолуния, а в 05:45 - точная фаза лунного затмения", - рассказала Соловьева.

Продолжается неблагоприятный период для:

  • новых дел и важных решений
  • хирургических и стоматологических вмешательств
  • посещения парикмахерской
  • ценных покупок
  • всех действий, связанных с риском и авантюрами.

"Эта среда - день примирения, справедливости, внутреннего комфорта и мира. Главное условие - сохранять гармонию и равновесие", - подчеркнула астролог.

Полезными будут физические нагрузки. Также этот день будет благоприятен для творчества, накопления денег и имущества. Можно заниматься домашними делами.

Но сегодня, отметила астролог, не желательно употреблять мясную пищу, лучше предпочесть рыбу и грибы.

Гороскоп на среду (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки на 18 сентября

Эта среда - день Меркурия, планеты общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество", - посоветовала Соловьева.

На этот день лучше не планировать:

  • важные переговоры
  • заключение новых договоров
  • приобретение техники
  • важные командировки
  • сдача экзаменов
  • проведение необходимых платежей
  • выяснение отношений с соседями.

"Для того чтобы усилить энергетику Меркурия, попробуйте применить пчелиный воск и изделия из него (косметику на его основе, продукты и прочее) или просто зажечь свечи из него", - советует астролог.

"Ешьте твердые сорта сыра. Будет уместен интеллектуальный досуг: просмотр фильмов, развивающие умственные игры, общение с приятными для вас собеседниками, интересная книга", - добавила она.

Напомним, ранее уже появился Таро-гороскоп на неделю.

Кроме этого, недавно стало известно, кому повезет на Полнолуние.

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