Меркурій приємно здивує 5 знаків Зодіаку: астролог озвучила важливий прогноз на 16 квітня

Прогноз астропогоди на 16 квітня

"Не піддавайтесь ілюзіям, егоїзму, смутку та негативним думкам. Пасивний день, є небезпека підпасти під чужий вплив та почати комусь наслідувати. Зберігайте тверезість розуму, об’єктивно оцінюйте себе та людей поруч. Дійсність навколо вас віддзеркалить вашу сутність. Все, що буде сказане про вас, правда", - розповіла Соловйова.

"Подумайте, як позбавитися від вказаних недоліків. Якщо почуєте щось приємне про себе - це також правда. День рівноваги, гармонії, гостинності, щедрості, оптимізму. Сприятливий час для творчості. Уникайте сексуальних контактів. Підбивайте підсумки, завершуйте поточні справи, повертайте борги", - додала вона.

16 квітня - середа, день Меркурія, планети спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання. Через це астролог радить уникати зайвих балачок, пліток і дезінформації, також слідкуйте за речами, аби їх не загубити.

"Краще на цей день не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами. Гарний час для спілкування з братами та сестрами. Для підсилення енергетики Меркурія спробуйте застосувати бджолиний віск і вироби з нього", - нагадала Соловйова.

Окрім цього, 16 квітня Меркурій здійснює інгресію до знаку Овна, залишаючи несприятливий для себе знак Риб. Він буде перебувати у першому знаку Зодіаку до 10 травня. Це - нейтральне положення для найшвидшої планети Сонячної системи.

Уважними з дією цієї планети у період з 16 квітня до 10 травня треба бути:

Ракам

Терезам

Козерогам.

Позитивний вплив у цей час відчують представники таких знаків Зодіаку:

Овни

Стрільці

Леви

Близнюки

Водолії.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - резюмувала