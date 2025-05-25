Меркурій подарує щасливий початок літа лише цим 5 знакам Зодіаку

Кому пощастить на початку літа

"26 травня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Близнюків" , - розповіла експерт.

Залежно від того, в якому секторі радиксу людини це відбувається, зазначила астролог, там і зміниться характер процесів, які зараз відбуваються в житті.

Меркурій буде перебувати у третьому знаку Зодіаку до 9 червня 2025 року. І це, зауважила Соловйова, найкраще положення для найспритнішої планети Сонячної системи.

Позитивний вплив у період з 26 травня до 9 червня відчують представники таких знаків Зодіаку:

Близнюки

Терези

Водолій️

Овен

Лев.

Але є знаки Зодіаку, яким слід виявити максимальну уважність. Йдеться про:

Стрільців

Дів

Риб.

"У першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з переговорами, укладанням договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, відрядженнями та подорожами, складанням іспитів, проведенням великих платежів", - пояснила астролог.