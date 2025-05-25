Меркурий подарит счастливое начало лета только этим 5 знакам Зодиака

Уже 26 Меркурий окажется в позиции, которая даст старт новому этапу в жизни представителей 5 знаков Зодиака. Но удача улыбнется не всем.
Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака получат свой шанс.
"26 мая Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (разнообразных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Близнецов", - рассказала эксперт.
В зависимости от того, в каком секторе радикса человека это происходит, отметила астролог, там и изменится характер процессов, которые сейчас происходят в жизни.
Меркурий будет находиться в третьем знаке Зодиака до 9 июня 2025 года. И это, отметила Соловьева, лучшее положение для самой ловкой планеты Солнечной системы.
Но есть знаки Зодиака, которым следует проявить максимальную внимательность. Речь идет о:
"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - пояснила астролог.
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