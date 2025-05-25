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Меркурий подарит счастливое начало лета только этим 5 знакам Зодиака

Гороскоп на начало лета (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Уже 26 Меркурий окажется в позиции, которая даст старт новому этапу в жизни представителей 5 знаков Зодиака. Но удача улыбнется не всем.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева рассказала, какие знаки Зодиака получат свой шанс.

Кому повезет в начале лета

"26 мая Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (разнообразных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Близнецов", - рассказала эксперт.

В зависимости от того, в каком секторе радикса человека это происходит, отметила астролог, там и изменится характер процессов, которые сейчас происходят в жизни.

Меркурий будет находиться в третьем знаке Зодиака до 9 июня 2025 года. И это, отметила Соловьева, лучшее положение для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Позитивное влияние в период с 26 мая по 9 июня почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

  • Близнецы
  • Весы
  • Водолей️
  • Овен
  • Лев.

Но есть знаки Зодиака, которым следует проявить максимальную внимательность. Речь идет о:

  • Стрельцах
  • Девах
  • Рыбах.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - пояснила астролог.

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