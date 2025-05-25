Меркурий подарит счастливое начало лета только этим 5 знакам Зодиака

Кому повезет в начале лета

"26 мая Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (разнообразных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, совершает ингрессию в знак Близнецов", - рассказала эксперт.

В зависимости от того, в каком секторе радикса человека это происходит, отметила астролог, там и изменится характер процессов, которые сейчас происходят в жизни.

Меркурий будет находиться в третьем знаке Зодиака до 9 июня 2025 года. И это, отметила Соловьева, лучшее положение для самой ловкой планеты Солнечной системы.

Позитивное влияние в период с 26 мая по 9 июня почувствуют представители следующих знаков Зодиака:

Близнецы

Весы

Водолей️

Овен

Лев.

Но есть знаки Зодиака, которым следует проявить максимальную внимательность. Речь идет о:

Стрельцах

Девах

Рыбах.

"В первую очередь изменения могут коснуться процессов, которые связаны с переговорами, заключением договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, командировками и путешествиями, сдачей экзаменов, проведением крупных платежей", - пояснила астролог.