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Меркурій обсипле позитивом лише ці знаки Зодіаку. Що принесе нам 26 липня та кому пощастить

П'ятниця 26 липня 2024 08:25
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Меркурій обсипле позитивом лише ці знаки Зодіаку. Що принесе нам 26 липня та кому пощастить Гороскоп на 26 липня (ілюстрація: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко
Експерт: Катерина Соловйова

Астролог Катерина Соловйова дала головні поради на 26 липня. Цей день буде особливим, впливати на людей будуть Меркурій та Венера.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) Соловйова розповіла, що треба робити у цю п'ятницю, а також яким знакам Зодіаку варто бути обережними.

Що заборонено робити 26 липня, а що - треба

"Несприятливий період для стоматологічних втручань і відвідування перукарні. Небезпечні прояви брехні, лестощів і підлабузництва: вони дають вигоду за рахунок відмови від принциповості, але про це стане швидко відомо та зруйнує авторитет", - попередила астролог.

Втім, цей день сприятливий для:

  • початку нових справ
  • ухвалення важливих рішень
  • хірургічних втручань
  • оформлення на нову роботу
  • руху вперед
  • нових рекордів і подвигів.

"Активний, творчий день хоробрості, добровільної жертви, наполегливості у досягнені мети, революційних перебудов, вміння досягати тріумфу та перемоги. Треба бути чесним і справедливим навіть у дрібницях", - додала астролог.

Також Соловйова зазначила, що цей день буде сприятливим для:

  • політиків
  • реформаторів
  • шоуменів
  • продюсерів.

Корисними будуть групові заняття, колективне обговорення проблем. Також варто виділити час на фізичні навантаження, прогулянки на природі, водні процедури.

Чому Повня впливає на людей (ілюстрація: freepik.com)

Кому пощастить 26 липня (ілюстрація: freepik.com)

День Венери - що треба зробити для залучення щастя

"26 липня - п’ятниця, день Венери, планети гармонії, краси, фінансів, творчості, мистецтва, майстерності, таланту та партнерства. Астрологи також називають її "малим щастям, - пояснила Соловйова.

"З'являється ідеальна можливість аби насолодитися тим, що вам найбільше до вподоби: улюблена музика, кіно, театр, образотворчий музей, виставки, показ мод, антикварний магазин, ювелірні прикраси, спа-салон, найбажаніші десерти та приємне товариство - усе, що пов’язане з Венерою, буде збалансовувати енергії дня, - додала вона.

Активувати венеріанську тему допоможуть:

  • рожевий колір
  • шовк в одязі або прикрасах
  • живі квіти (особливо троянди).

Саме тому відвідайте сад або оранжерею аби збалансувати свій стан природньою красою. Приділіть час будь-якій творчості: від співів та каліграфії.

Дуже доречними будуть романтичні сюрпризи. Тому, радить астролог, підготуйте невеличкий подарунок для вашої другої половинки, щоб зробити фінал цього тижня яскравим і по-венеріанські приємним.

Яким знакам Зодіаку пощастить вже днями (ілюстрація: freepik.com)

Астропідказки на 26 липня (ілюстрація: freepik.com)

Чим особлива ця п'ятниця та яким знакам Зодіаку пощастить

"26-го липня Меркурій, планета спілкування, засобів комунікацій (різноманітних гаджетів), транспорту, поїздок, документації, торгівлі та навчання, здійснює інгресію до знаку Діви, де буде до 26 вересня 2024 року", - розповіла Соловйова.

Ця інгресія - одне з найкращих положень для найспритнішої планети Сонячної системи. Позитивний вплив Меркурія відчують:

  • Діви
  • Тельці
  • Козероги️
  • Раки
  • Скорпіони️.

Але обережність варто проявити Рибам, Стрільцям та Близнюкам.

"В першу чергу зміни можуть торкнутися процесів, які пов’язані з важливими переговорами, укладанням нових договорів, оформленням документів, коштовними придбаннями, у тому числі - техніки або автомобілів, важливими відрядженнями, складанням іспитів, проведенням необхідних платежів", - пояснила астролог.

До слова, читайте Таро-гороскоп на 26 липня.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, які знаки Зодіаку надто вразливі.

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