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Меркурий обсыплет позитивом только эти знаки Зодиака. Что принесет нам 26 июля и кому повезет

Пятница 26 июля 2024 08:25
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Меркурий обсыплет позитивом только эти знаки Зодиака. Что принесет нам 26 июля и кому повезет Гороскоп на 26 июля (иллюстрация: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко
Эксперт: Катерина Соловьева

Астролог Катерина Соловьева дала главные советы на 26 июля. Этот день будет особенным, влиять на людей Меркурий и Венера.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) Соловьева рассказала, что нужно делать в эту пятницу, а также каким знакам Зодиака следует быть осторожными.

Что запрещено делать 26 июля, а что - нужно

"Неблагоприятный период для стоматологических вмешательств и посещения парикмахерской. Опасны проявления лжи, лести и подхалимажа: они дают выгоду за счет отказа от принципиальности, но об этом станет быстро известно и разрушит авторитет", - предупредила астролог.

Впрочем, этот день благоприятен для:

  • начала новых дел
  • принятие важных решений
  • хирургических вмешательств
  • оформления на новую работу
  • движения вперед
  • новых рекордов и подвигов

"Активный, творческий день храбрости, добровольной жертвы, настойчивости в достижении цели, революционных перестроек, умения достигать триумфа и победы. Нужно быть честным и справедливым даже по мелочам", - добавила астролог.

Также Соловьева отметила, что этот день будет благоприятным для:

  • политиков
  • реформаторов
  • шоуменов
  • продюсеров.

Полезными будут групповые занятия, коллективное обсуждение проблем. Также следует выделить время на физические нагрузки, прогулки на природе, водные процедуры.

Почему Полнолуние влияет на людей (иллюстрация: freepik.com)

Кому повезет 26 июля (иллюстрация: freepik.com)

День Венеры - что нужно сделать для привлечения счастья

"26 июля - пятница, день Венеры, планеты гармонии, красоты, финансов, творчества, искусства, мастерства, таланта и партнерства. Астрологи также называют ее "малым счастьем", - пояснила Соловьева.

"Появляется идеальная возможность, чтобы насладиться тем, что вам больше нравится: любимая музыка, кино, театр, изобразительный музей, выставки, показ мод, антикварный магазин, ювелирные украшения, спа-салон, самые желанные десерты и приятное общество - все, что связано с Венерой, может сбалансировать энергию дня, - добавила она.

Активировать венерианскую тему помогут:

  • розовый цвет
  • шелк в одежде или украшениях
  • живые цветы (особенно розы).

Именно поэтому посетите сад или оранжерею, чтобы сбалансировать свое состояние естественной красотой. Уделите время любому творчеству: от пения и каллиграфии.

Очень кстати будут романтические сюрпризы. Поэтому, советует астролог, подготовьте небольшой подарок для вашей второй половинки, чтобы сделать финал этой недели ярким и по-венериански приятным.

Каким знакам Зодиака повезет на днях (иллюстрация: freepik.com)

Астроподсказки на 26 июля (иллюстрация: freepik.com)

Чем особенна эта пятница и каким знакам Зодиака повезет

"26 июля Меркурий, планета общения, средств коммуникаций (различных гаджетов), транспорта, поездок, документации, торговли и обучения, осуществляет ингрессию к знаку Девы, где будет до 26 сентября 2024 года", - рассказала Соловьева.

Эта ингресия - одно из лучших положений для самой ловкой планеты Солнечной системы. Положительное влияние Меркурия ощутят:

  • Девы
  • Тельцы
  • Козероги️
  • Раки
  • Скорпионы.

Но осторожность следует проявить Рыбам, Стрельцам и Близнецам.

"В первую очередь изменения могут затронуть процессы, связанные с важными переговорами, заключением новых договоров, оформлением документов, ценными приобретениями, в том числе - техники или автомобилей, важными командировками, сдачей экзаменов, проведением необходимых платежей", - пояснила астролог.

К слову, читайте Таро-гороскоп на 26 июля.

Кроме того, ранее мы уже рассказывали, какие знаки Зодиака слишком уязвимы.

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