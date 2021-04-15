В мэрии Киева рассказали, кому разрешили ездить в транспорте без спецпропуска

По словам чиновника, адвокатам достаточно только предъявить свое служебное удостоверение, и их будут пускать в транспорт - метро, автобусы, трамваи и троллейбусы.

Бондаренко уточнил, что такое решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Он отметил, что нынешние эпидемиологические ограничения относительно пользования транспортом не должны стать препятствием для деятельности адвокатов.

"Убежден, что даже на время локдауна передвижение адвокатов в столице должно быть максимально упрощенным с целью осуществления ими надлежащей защиты прав, свобод и интересов наших сограждан", - сказал заместитель киевского мэра.

Напомним, что в Киеве 5 апреля ужесточили карантин, и теперь для проезда в общественном транспорте - наземном и метро - нужен спецпропуск. Его могут получить работники предприятий, выполняющие критически важные функции (медработники, спасатели, военнослужащие, работники госструктур, ЖКХ, социальной сферы, транспорта, торговли).