ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Под мэрией Одессы прошла эротическая фотосессия (фото)

STYLERПроисшествия    14.09.2019 - 11:32
Под мэрией Одессы прошла эротическая фотосессия (фото)
Эротическая фотосессия под мэрией Одессы - все подробности (фото: uk.wikipedia.org)

Только полиции удалось убедить покинуть площадь перед мэрией Одессы

Эротическая фотосессия под мэрией Одессы попала в скандал. Девушки устроили откровенную фотосессию рядом со зданием городского совета. Работники учреждения были озадачены внешним видом модели, но последней каплей стали файеры. Об этом сообщает Информационное агентство "Одесса – медиа".

Как сообщает издание, инцидент произошел утром в пятницу, 13 сентября. У здания горсовета охранники разогнали девушек, устроивших фотосессию с фаерами. Однако окончательно фотосессия закончилась только по приезду полиции.

Эротическая фотосессия под мэрией Одессы - все подробности (фото: odessamedia.net)

Несколько девушек, одна из которых была одета в костюм стриптизерши, на площади перед горсоветом решили сделать фотографии. Но черный дым от фаера вызвал легкую панику у сотрудников мэрии.

Как отметил пресс-секретарь вице-мэра Одессы Николай Покровский, сотрудники КУ Муниципальная варта вежливо попросили изменить место проведения фотосъемки, либо делать это до 8:00.

"Сегодня утром, примерно в 8:50, на Думской площади были замечены люди, которые проводили фотосессию эротического характера, с применением файеров. 3 раза к ним подходили, но они не реагировали на замечания, и переместились ближе к памятнику Пушкину. После того, как на место была вызвана полиция, участники фотосессии собрали вещи и ушли", - сообщил Николай Покровский.

Эротическая фотосессия под мэрией Одессы - все подробности (видео: youtube.com)

Напомним, что ранее по Запорожью девушка гуляла "в костюме Евы".

Также LITE писало, что жгучая MARUV облачилась в сетку ради чувственной фотосессии.

Позор стране: новая Мисс Украина попала в громкий скандал Скандал в одесской полиции получил неожиданное продолжение: подробности (видео)
Новости Украины Одессаскандалфотосессия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь