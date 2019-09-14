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Під мерією Одеси пройшла еротична фотосесія (фото)

STYLERПодії    14.09.2019 - 11:32
Під мерією Одеси пройшла еротична фотосесія (фото)
Еротична фотосесія під мерією Одеси - всі подробиці (фото: uk.wikipedia.org)

Тільки поліції вдалося переконати покинути площу перед мерією Одеси

Еротична фотосесія під мерією Одеси викликала потрапила в скандал. Дівчата влаштували відверту фотосесію поруч з будівлею міської ради. Працівники закладу були здивовані зовнішнім виглядом моделі, але останньою краплею стали фаєри. Про це повідомляє Інформаційне агентство "Одеса – медіа".

Як повідомляє видання, інцидент стався вранці в п'ятницю, 13 вересня. Біля будівлі міськради охоронці розігнали дівчат, які влаштували фотосесію з фаєрами. Однак остаточно фотосесія закінчилася тільки по приїзду поліції.

    Еротична фотосесія під мерією Одеси - всі подробиці (фото: odessamedia.net)

    Кілька дівчат, одна з яких була одягнена в костюм стриптизерки, на площі перед міськрадою вирішили зробити фотографії. Але чорний дим від фаєра викликав легку паніку у співробітників мерії.

    Як зазначив прес-секретар віце-мера Одеси Микола Покровський, співробітники КУ Муніципальна варта ввічливо попросили змінити місце проведення фотозйомки, або робити це до 8:00.

    "Сьогодні вранці, приблизно о 8:50, на Думській площі були помічені люди, які проводили фотосесію еротичного характеру, із застосуванням фаєрів. 3 рази до них підходили, але вони не реагували на зауваження, і перемістилися ближче до пам'ятника Пушкіну. Після того, як на місце була викликана поліція, учасники фотосесії зібрали речі і пішли", - повідомив Микола Покровський.

    Еротична фотосесія під мерією Одеси - всі подробиці (відео: youtube.com)

    Нагадаємо, що раніше по Запоріжжю дівчина гуляла "в костюмі Єви".

    Також LITE писало, що пекуча MARUV вбралася в сітку заради чуттєвої фотосесії.

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