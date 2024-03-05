У мережу "злили" інформацію про нового чоловіка Аліни Гросу і фото з їхнього весілля

Що відомо про нового обранця Аліни Гросу

Так, зі слів інформаторки, чоловік зірки доволі відома в Україні особистість.

"Справа в тому, що він (чоловік Аліни) досить відомий та медійний в Україні. Вона не хоче цим шлюбом робити його ще відомішим, адже в парі у стосунках постійно є "конкуренція". Він досить владний чоловік, вона теж з характером", - розповіла інсайдерка.

Фото з весілля Аліни Гросу (фото: bespalovmedia.com)

Також подруга Гросу додала, що подружжя сперечається про те, хто буде головою сім’ї. Тож зараз "артистка не квапиться виводити його з тіні".

Що відомо про особисте життя співачки

У 2019 році Аліна Гросу одружилася з бізнесменом Олександром Комковим, провівши розкішне весілля в замку в Італії.

Однак незабаром після цього вони розійшлися. За словами Аліни, Олександр залишив її заради іншої жінки.

Пізніше співачка почала зустрічатися з російським актором Романом Полянським, їхні стосунки протрималися близько року, але завершилися під час повномасштабної війни в Україні.

Гросу не коментує розрив із артистом. У 2023 році вона оголосила у своєму блозі, що її серце знову зайняте.