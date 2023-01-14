UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Мережу підкорили дивовижні фото засніжених Карпат: ви тільки погляньте на цю красу

Засніжена статуя Ісуса Христа на горі Пікуй (фото: Instagram/Visit Ukraine)
Автор: Василина Копитко

Українські соцмережі підкорили фото засніженої найвищої вершини Львівщини. Найбільше вражає знімок замерзлої й вкритої інеєм статуї Ісуса Христа, яка встановлена на горі Пікуй.

Дивовижними фото поділились в Instagram.

Найвища гора Львівщини

Гора Пікуй 1408 метрів - найвища вершина Вододільного хребта, вона розташована на межі двох областей: Львівської та Закарпатської.

Пікуй прекрасний тим, що на нього ведуть різні маршрути сходження, і можна обирати, кому який більше до вподоби. Гору досить просто підкорити. Сходження нескладне ще й тим, що дорога постійно пряма і дозволяє бачити вершину перед собою.

Попри те, що висота всього 1420 метрів - підйом на неї достатньо цікавий і пригодницький.

Засніжені українські Карпати (фото: Instagram/Visit Ukraine)

"Взимку вкриті інеєм ялинки та фігури на вершині гори будуть виглядати дуже химерно. Крім того, місцеві називають вершину гори Пікуй - Гуслі. Усе тому, що часто на вершині сильний вітер завиває поміж скелями, ніби гудуть гігантські струни", - йдеться у повідомленні.

Краєвиди з вершини просто неймовірні: з одного боку - низька мережа пагорбів, за гарної погоди видно Сколівські Бескиди на горизонті. З іншого боку - біліє під снігом Боржавський хребет із найвищою горою Стій.

На вершечку гори Пікуй, поряд з кам’яною стелою, місцеві жителі встановили пам'ятні хрести, а нещодавно, ще й скульптуру Христа.

Варто зазначити, що перед організацією походу в гори варто перевірити погоду та ознайомитись із рекомендаціями рятувальників. Зокрема, 11 січня вони радили найближчими днями не підійматись у гори в Закарпатській області через загрози сходження лавини.

Засніжені українські Карпати (фото: Instagram/Visit Ukraine)

Читайте також про нове туристичне місце зимових Карпат.

Раніше ми писали про те, чи варто чекати снігопадів у лютому.

Читайте РБК-Україна в Google News
СнігопадКарпаты