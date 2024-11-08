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В сети появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 - с улучшениями оружия и неожиданными сюрпризами

Пятница 08 ноября 2024 14:00
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В сети появился новый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 - с улучшениями оружия и неожиданными сюрпризами Новый геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl раскрывает возможности улучшения оружия (скриншот: IGN)
Автор: Павел Колесник

GSC Game World выпустила свежий геймплейный трейлер для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Видео демонстрирует различные виды оружия и боеприпасов, доступных в игре, а также показывает, как игроки смогут улучшать и модифицировать свое снаряжение с помощью специальных приспособлений.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-канал издания IGN.

STALKER 2 будет использовать Unreal Engine 5 и обещает невероятную графику. Еще в июне 2021 года команда также поделилась предварительными системными требованиями для ПК.

Согласно странице игры в магазине Steam, в игре может не быть Denuvo. Так что это хорошая новость для тех, кто бойкотирует игры, использующие его. Если только разработчики не добавят его в последний момент.

STALKER 2: Heart of Chornobyl обещает огромный, реалистичный мир для исследования. Вы сможете бродить по огромной 64-километровой радиоактивной зоне. Эта зона будет заполнена всевозможными постапокалиптическими пейзажами. Мало того, что игроки смогут сами решать, как будет развиваться их история. Разработчики утверждают, что игра будет иметь очень разветвленную эпическую историю.

STALKER 2 будет иметь динамический цикл день-ночь и систему погоды. Игра также обещает продвинутый ИИ и систему симуляции жизни "A-life 2.0". Кроме того, будет поддержка модов, а также многопользовательский режим (который будет добавлен вскоре после релиза в качестве бесплатного обновления).

Раньше мы писали про 5 ожидаемых игр, которые выйдут в ноябре на консоли и ПК.

А еще у нас есть материал о том, сколько часов займет прохождение игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

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