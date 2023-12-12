Стали відомі перші подробиці про нову PlayStation 5 Pro

Характеристики консолі

Згідно з останнім витоком даних, PS5 Pro, мабуть, збереже архітектуру процесора Zen2, що застосовується в поточній версії PS5. Це необхідно для забезпечення повної сумісності із поточною консоллю. Тим не менш, нова система-на-чіпі Viola матиме більш високу динамічну пікову частоту.

Також згадується впровадження "прискореного трасування променів". Інформація свідчить, що SoC Viola виробляється компанією TSMC з використанням техпроцесу N4P.

Обчислювальні ядра здатні працювати на частоті до 44 ГГц. Чіп включає 8 ядер CPU і GPU з 56 активними виконавчими блоками з 60 доступних (за іншими даними - 60 з 64).

GPU використовує архітектуру RDNA3 з поліпшенням трасування променів, запозиченими у RDNA4. Система оснащена 16 ГБ оперативної пам'яті GDDR6 з 256-бітним інтерфейсом та пропускною здатністю 576 ГБ/с. Цільова частота GPU - 2,0 ГГц.

Очікується, що приріст продуктивності в растрових операціях складе 50-60 відсотків, а трасування променів перевищить дворазове значення.

Проект Trinity є вершиною розвитку трьох ключових технологій: швидкого сховища (вже реалізованого в PS5), прискореного трасування променів і масштабування.

Для прискорення розробленої технології тимчасового масштабування машинного навчання використовуватиметься NPU XDNA2, створений Sony. Ця функція стане однією з провідних на PS5 Pro. Основною метою є забезпечення стабільного масштабованого зображення до 4K із частотою кадрів понад 30 за секунду.

Дата показу

Планується, що презентація PS5 Pro відбудеться у вересні 2024 року, а реліз на ринку піде за кілька місяців після анонсу.