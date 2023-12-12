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Стали известны первые подробности о новой PlayStation 5 Pro

Какой может быть будущая PlayStation 5 Pro (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В последние месяцы в сети начала появляться информация о PlayStation 5 Pro. Согласно актуальным данным, новая консоль должна поступить в продажу в конце 2024 года.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о мобильных технологиях и игровых индустриях Wccftech.

Характеристики консоли

Согласно последней утечке данных, PS5 Pro, по-видимому, сохранит архитектуру процессора Zen2, применяемую в текущей версии PS5. Это необходимо для обеспечения полной совместимости с текущей консолью. Тем не менее, новая система на чипе Viola будет иметь более высокую динамическую пиковую частоту.

Также упоминается внедрение "ускоренной трассировки лучей". Информация показывает, что SoC Viola производится компанией TSMC с использованием техпроцесса N4P.

Вычислительные ядра способны работать на частоте до 44 ГГц. Чип включает 8 ядер CPU и GPU с 56 активными исполнительными блоками из 60 доступных (по другим данным - 60 из 64).

GPU использует архитектуру RDNA3 с улучшением трассировки лучей, заимствованных у RDNA4. Система оснащена 16 ГБ оперативной памяти GDDR6 с 256-битным интерфейсом и пропускной способностью 576 ГБ/с. Целевая частота GPU - 2,0 ГГц.

Ожидается, что прирост производительности в растровых операциях составит 50-60 процентов, а трассировка лучей превысит двукратное значение.

Проект Trinity является вершиной развития трех ключевых технологий: быстрого хранилища (уже реализованного в PS5), ускоренной трассировки лучей и масштабирования.

Для ускорения разработанной технологии временного масштабирования машинного обучения будет использоваться NPU XDNA2, созданный Sony. Эта функция станет одной из ведущих на PS5 Pro. Основной целью является обеспечение стабильного масштабируемого изображения до 4K с частотой кадров более 30 секунд.

Дата показа

Планируется, что презентация PS5 Pro состоится в сентябре 2024 года, а релиз на рынке уйдет через несколько месяцев после анонса.

Напомним, что в сети появилось видео разобранной консоли PlayStation 5.

Мы также писали о том, что в сети появились первые живые фотографии PlayStation 5 Slim.

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