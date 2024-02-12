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З'явилися характеристики та дизайн флагмана Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra буде випущений у спеціальній титановій версії (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Інсайдер Йогеш Брар (Yogesh Brar) розкрив специфікації майбутнього флагманського смартфона Xiaomi - Xiaomi 14 Ultra. Згідно з цими даними, Xiaomi 14 Ultra буде удосконаленою версією поточної моделі Xiaomi 13 Ultra.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на обліковий запис інсайдера в Х (Twitter).

Характеристики нового смартфона

Таким чином, у Xiaomi 14 Ultra залишиться 6,73-дюймовий OLED-екран з підтримкою LTPO, роздільною здатністю QHD+ та частотою оновлення 120 Гц. Цей гаджет буде оснащений високопродуктивним процесором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, а його живлення забезпечить батарея ємністю 5 300 мА/год з провідною зарядкою на 90 Вт.

Хоча джерело не згадало про підтримку бездротової зарядки, попередні пристрої Ultra від Xiaomi пропонували цю опцію. Таким чином можна припустити, що ця функція буде доступна і в наступному поколінні.

Як і раніше, флагманські пристрої компанії акцентують увагу на камері.

Xiaomi 14 Ultra не стане винятком, пропонуючи основну камеру на 50 Мп зі змінною діафрагмою, ширококутну камеру також на 50 Мп і два телеоб'єктиви, кожен з роздільною здатністю 50 Мп (з 3,2-кратним та 5-кратним оптичним збільшенням). Селфі-камера матиме роздільну здатність 32 Мп, а вся оптика традиційно надається Leica.

Специфікації, розкриті в мережі, також включають Hyper OS на базі Android 14, невизначені власні чіпи та захист від вологи та пилу за стандартом IP68. Дизайн Xiaomi 14 Ultra швидше за все залишиться практично незмінним у порівнянні з Xiaomi 13 Ultra.

Xiaomi 13 Ultra (фото: Ithome)

Всі ці подробиці стануть відомі наприкінці лютого, коли очікується реліз найпотужнішого та найдорожчого смартфона від Xiaomi.

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