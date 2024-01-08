В мережі з'явилася абсолютно нова схема шахраїв: як вона виглядає

Він розповів, що у соціальних мережах з'явилися аккаунти, які представляються звільненими з полону захисниками. Вони обіцяють надати інформацію начебто про військових, яких "бачили" у ворожому полоні. Звісно, за свою інформацію, вони просять грошове винагородження.

Для того, аби бути більш схожими на повернутих воїнів, у профілях шахраїв можуть бути фото та відео з "обміну 230" чи фото або відеоматеріали з попередніх обмінів.

Україна повернула з полону 230 військових (t.me/V_Zelenskiy_official)

Омбудсман застерігає українців від такої схеми шахрайства й просить не скидати гроші за сумнівну інформацію.

"Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями у соціальних мережах ховаються шахраї. Будьте пильні та звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - написав Дмитро Лубінець.