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В мережі з'явилася абсолютно нова схема шахраїв: як вона виглядає

Шахраї запустили нову схему у соцмережах (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Шахраї почали використовувати інформацію про обмін полонених, який відбувся минулого тижня, для своїх злочинних схем. У профайлах злочинців можуть бути фото чи відео з обміну полоненими.

Деталі про цю схему розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення омбудсмана Дмитра Лубінця в Telegram.

Він розповів, що у соціальних мережах з'явилися аккаунти, які представляються звільненими з полону захисниками. Вони обіцяють надати інформацію начебто про військових, яких "бачили" у ворожому полоні. Звісно, за свою інформацію, вони просять грошове винагородження.

Для того, аби бути більш схожими на повернутих воїнів, у профілях шахраїв можуть бути фото та відео з "обміну 230" чи фото або відеоматеріали з попередніх обмінів.

Україна повернула з полону 230 військових (t.me/V_Zelenskiy_official)

Омбудсман застерігає українців від такої схеми шахрайства й просить не скидати гроші за сумнівну інформацію.

"Не вірте цьому! В жодному разі не надсилайте гроші! За цими сторінками та профілями у соціальних мережах ховаються шахраї. Будьте пильні та звертайтеся тільки до офіційних ресурсів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", - написав Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в Україну повернулося 230 громадян, які знаходилися майже два роки у полоні Росії.

А ще розповідали про те, чому не варто відповідати на дзвінок з незнайомого номеру телефону.

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