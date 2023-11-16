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У мережі шириться новий дипфейк для водіїв: як він виглядає та яку неправдиву інформацію містить

З'явився новий дипфейк про заміну водійських прав (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У мережі ширяться нові відеоролики з дипфейком для водіїв. Зміст цих роликів - неправдива інформація щодо негайного обміну водійських прав. Відеоролики розповсюджують у TikTok.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис Інституту масової інформації у Facebook.

У відеороликах використовують обличчя відомих українських телеведучих і усі відео поширюють фейкові акаунти "Єдині новини" та "ТСН". Ведучі розповідають про "новий закон", за яким потрібно негайно обміняти водійські права на нові, нового зразка. Бо інакше - будуть конфісковувати автомобілі.

"Достатньо більш-менш уважно дослухатися до тексту, накладеного на зображення ведучих, щоб зрозуміти, що він є неправдивим. Наприклад, там ідеться про те, що "закон вводять у деяких областях України", чого не може бути, адже в Україні не буває регіональних законів. Крім того, в одному з відео голос робить помилку в наголосі, говорячи "на дорогах" і наголошуючи на останньому складі, що є типовою помилкою для електронних сервісів озвучування текстів та ресурсів на базі штучного інтелекту, які й використовують для створення дипфейків", – зауважив медіааналітик ІМІ Дмитро Баркар.

Скриншоти

Є підстави вважати, що ці фейкові відео виготовляють у РФ чи можливо росіяни, тим більше російська пропаганда знову не впоралася та викрила сама себе.

"Саме обмовка про нібито запровадження "закону" в областях наводить на російський слід. Адже саме в Росії існують регіональні уряди та так звані законодавчі збори. На те, щоб дізнатися базові дані про державний та правовий устрій України, російським пропагандистам традиційно розуму не вистачило", - підкреслив Баркар.

До речі, при пошуку відповідного фейкового відео у TikTok, наше видання натрапило на цілий стос таких відео та йому подібних. Будьте обережні.

@news.user.news #новини #новиниукраїни #тсн #факти #мвс_украины #поліція оригінальний звук - Тільки факти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що росіяни почали розповсюджувати дипфейк з Залужним.

А ще розповідали про те, як не стати жертвою шахраїв під час Чорної п'ятниці.

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