В сети распространяется новый дипфейк для водителей: как он выглядит и какую ложную информацию содержит

В видеороликах используют лица известных украинских телеведущих и все видео распространяют фейковые аккаунты "Единые новости" и "ТСН". Ведущие рассказывают о "новом законе", по которому нужно немедленно обменять водительские права на новые, нового образца. Иначе – будут конфисковывать автомобили.

"Достаточно более или менее внимательно прислушаться к тексту, наложенному на изображение ведущих, чтобы понять, что он неправдив. Например, там речь идет о том, что "закон вводят в некоторых областях Украины", чего не может быть, ведь в Украине не бывает региональных законов Кроме того, в одном из видео голос делает ошибку в ударении, говоря "на дорогах" и подчеркивая последнем составе, что является типичной ошибкой для электронных сервисов озвучивания текстов и ресурсов на базе искусственного интеллекта, которые и используют для создания дипфейков", – заметил медиа аналитик ИМИ Дмитрий Баркар.

Скриншоты

Есть основания полагать, что эти фейковые видео производятся в РФ или возможно россияне, тем более российская пропаганда опять не справилась и разоблачила сама себя.

"Именно оговорка о якобы введении "закона" в областях приводит на российский след. Ведь именно в России существуют региональные правительства и так называемые законодательные собрания. На то, чтобы узнать базовые данные о государственном и правовом устройстве Украины, российским пропагандистам традиционно ума не хватило", – подчеркнул Баркар.

Кстати, при поиске соответствующего фейкового видео в TikTok, наше издание наткнулось на целую стопку таких видео и ему подобных. Будьте осторожны.