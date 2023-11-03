У мережі поширюють фейковий вірш Шевченка, який грає на "руку Кремля": деталі

Що не так із так званим віршем Шевченка

"Цей "вірш" - не Тараса Шевченка. Його авторство невідоме, але перший і найактивніший вкид був через спільноту "Соломія Українець", яка поширює фейки і проросійські наративи", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах активно поширюють цей вірш, і публікації супроводжуються звинувачуванням української влади у знеціненні життя "простих українців". Мовляв, "конституція тільки для бідних", тому їх кидають на війну. Також зазначається, що до цього причетна ще й "армія ботів", яка пише коментарі із такими наративами.

"Шевченко до цього віршу не має жодного стосунку. Літературознавці це визначать і за стилем, і за змістом. На науково-освітньому веб-порталі "Тарас Шевченко" ми провели пошук за ключовими словами та словосполученнями. Нічого подібного до цих рядків ми не знайшли", - кажуть експерти.

Також зазначають, що пошук у Google також видає тільки посилання на "конспірологічні" групи.

Українці активно поширюють цей фейк у соцмережах (фото: Facebook/behindtheukrainenews)

Чому цей фейк вигідний Росії

"Справжні автор, авторка чи автори цих рядків невідомі. Дехто посилається на "сучасну поетесу Соломію Українець". За офіційною версією, вона "молода журналістка з Луцька". Користувач(ка) під таким іменем у соцмережах дійсно розміщував(ла) відео зі словами "бідняк плаче, багатий грабує", - зазначають експерти.

Наголосимо, що цей ролик опублікували 13 жовтня - одразу після новини про скандальне весілля у Львові екс-прокурора Ростислава Ільницького та колишньої співробітниці ДБР Роксолани Москви.

"Це вказує на замовний характер "поетичного вкиду" на користь Росії з метою розколу українського суспільства", - зазначають у повідомленні.

Експерти намагались отримати коментар від людини, яка веде сторінку "Соломія Українець" в соцмережах, але відповіді не отримали.

Що відомо про скандальну сторінку "Соломії Українець"

Ця сторінка у соцмережах уже не одноразово потрапляла у поле зору українських активістів, оскільки там часто публікують інформацію, яка "підігріває" кремлівські наративи. Такі пости подають "під соусом патріотизму", як у випадку із "віршем" Шевченка.

"Громадянська мережа Опора ще в 2018 році писала, що "активна Fb-дописувачка Соломія Українець насправді не існує". Це спільнота, яка збирає "вподобайки", розміщуючи гарні патріотичні картинки, українські пейзажі, дописи про героїв, поезії. А поміж цієї "краси" просуває дезінформацію, антисемітизм, настрої про "все пропало", "третій майдан" і "відстрілювання бариг", - пояснюють експерти.

Зазначається, що тоді спільнота мала 309 тис. читачів, а вже зараз - 1,2 млн.

"Лише подекуди можна було побачити критичні відгуки: хтось пише, що це фіктивний акаунт, хтось навіть англійською написав: "Фейковий профіль, спрямований лише на публікацію постів, дуже близьких до російської пропаганди", - пояснюють фахівці.

Письменник Володимир Єшкілев у 2020 році також вказував на фейковість цього акаунту. А письменник Остап Українець зазначив, що зараз часто інформаційні вкиди на сучасні актуальні питання маскують під цитати Шевченка, Франка чи інших світил нашої літератури, бо ці вкиди настільки абсурдні, що без авторитетного автора у них ніхто б не повірив.