У мережі показали перші офіційні фото "Міс Всесвіт Україна-2024": їх зробив легендарний фотограф

Перші офіційні знімки "Міс Всесвіт Україна-2024"

На опублікованих у мережі кадрах 20-річна одеситка постала у пастельно-блакитній сукні, яка підкреслила фігуру. Низ вбрання був декорований пишною спідницею, а зона декольте прикрашена масивними стразами та камінцями.

Вишуканий аутфіт підкреслила стрічка "Міс Всесвіт Україна" та корона, яку переможниця тримала у руках. Також на одному із кадрів вона постала зі стягом України на плечах.

Аліна Пономаренко (Фото: instagram.com/missukraine_universe)

"Перші офіційні фото Аліни Пономаренко у ролі "Міс Всесвіт Україна-2024" від легендарного фотографа Фаділя Беріши. Щиро вдячні Фаділю за підтримку України!" - зазначили автори публікації.

Кадри для українки зробив Фаділь Беріша (Фото: instagram.com/missukraine_universe)

Хто такий Фаділь Беріша

51-річний американський модний фотограф має албанське походження, нині мешкає в Нью-Йорку. Раніше він був офіційним фотографом конкурсів "Міс Всесвіт", "Міс США" та компанії Rolex.

Фаділь знімав таких всесвітньо відомих людей, як Дональд Трамп, Джоан Коллінз, Роджер Федерер, Вікторія та Девід Бекхеми і багато інших.

Як можна зрозуміти з публікації, чоловік висловив підтримку нашій країні у період повномасштабної війни з РФ.

Реакція мережі

У коментарях підписники засипали Аліну компліментами, підкресливши, що вона має просто неймовірний вигляд. Ось деякі їхні коментарі:

"Аліна, ваша краса дивовижна! Ви й без макіяжу приголомшлива. Бажаю бути максимально природною як зовні, так і внутрішньо"

"Яка вона неймовірна"

"Файна українська дівчина, але плаття щось мені не дуже зайшло"

"Королева наших сердець"

"Яка вона красива".

Що відомо про "Міс Всесвіт 2024"

Щорічний конкурс краси стане 73-м і пройде цього року у Мексиці, вперше з 2007 року.

Торішня переможниця Шейнніс Паласіос з Нікарагуа у фіналі заходу коронує свою наступницю. Масштабна подія, як відомо, запланована на кінець 2024 року.

Аліна Пономаренко, яка здобула титул "Міс Всесвіт Україна-2024", буде представляти нашу країну на цій міжнародній арені краси. Фінал "Міс Україна Всесвіт" у період повномасштабної війни проводився в онлайн-форматі, а тому традиційного святкового нагородження не було.

Аліна родом з Одеси. У минулому працювала моделлю та брала участь у різноманітних заходах, де здобувала модні титули.

Займається соціальною діяльністю - є авторкою ініціативи "Дерево любові", яка спрямована на підтримку літніх людей, яким потрібна допомога.