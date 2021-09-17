Мэра Ивана-Франковска начали атаковать беременные женщины: пусть выполняет обещание!

По его словам, эти женщины хотят получить 100 тысяч гривен, но он просто пошутил.

"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели", - сказал Марцинкив.

Мэр города добавил, что все же очень большое количество девушек и женщин, в том числе педагогов, до сих пор верят в то, что после вакцинации от COVID-19 не смогут иметь детей.

Что говорил Марцинкив

"Дам премию 100 тысяч тому, кто вопреки различным расхожим слухам забеременеет после вакцинации", - написал он тогда в Facebook, но потом добавил, мол, шучу, конечно.

Кстати, в тот же день Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.