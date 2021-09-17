Мэра Ивана-Франковска начали атаковать беременные женщины: пусть выполняет обещание!
Мэр Ивано-Франковска попал в интересную ситуацию со своим обещанием выплатить 100 тысяч гривен первой женщине, забеременевшей после вакцинации. Сейчас в интересном положении после прививки находятся 100 женщин и они требуют денег.
Об этом градоначальник сообщил в эфире радио "Западный полюс".
По его словам, эти женщины хотят получить 100 тысяч гривен, но он просто пошутил.
"Я так в шутку сказал, что будем выплачивать 100 тыс. гривен. У меня более 100 сегодня заявок от женщин, которые после вакцинации просто в Viber и Facebook присылают, когда они первый раз вакцинировались, второй и когда забеременели", - сказал Марцинкив.
Мэр города добавил, что все же очень большое количество девушек и женщин, в том числе педагогов, до сих пор верят в то, что после вакцинации от COVID-19 не смогут иметь детей.
Что говорил Марцинкив
"Дам премию 100 тысяч тому, кто вопреки различным расхожим слухам забеременеет после вакцинации", - написал он тогда в Facebook, но потом добавил, мол, шучу, конечно.
Кстати, в тот же день Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь на лечение от COVID-19 невакцинированным жителям города.
Как мы ранее писали, в Ивано-Франковске депутатов горсовета вакцинировали во время сессии.