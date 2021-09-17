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Мера Івана-Франківська почали атакувати вагітні жінки: нехай виконує обіцянку!

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Івано-Франківськ, П'ятниця 17 вересня 2021 09:31
Мера Івана-Франківська почали атакувати вагітні жінки: нехай виконує обіцянку! Руслан Марцінків вирішив пожартувати з приводу обіцянки (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мер Івано-Франківська потрапив у цікаву ситуацію зі своєю обіцянкою виплатити 100 тисяч гривень першій жінці, яка завагітніла після вакцинації. Зараз в цікавому положенні після щеплення знаходяться 100 жінок і вони вимагають грошей.

Про це градоначальник повідомив в ефірі радіо "Західний полюс".

За його словами, ці жінки хочуть отримати 100 тисяч гривень, але він просто пожартував.

"Я так жартома сказав, що будемо виплачувати 100 тис. гривень. У мене більше 100 сьогодні заявок від жінок, які після вакцинації просто в Viber і Facebook надсилають, коли вони перший раз вакцинувалися, другий і коли завагітніли", - сказав Марцінків.

Мер міста додав, що все ж дуже велика кількість дівчат і жінок, у тому числі педагогів, досі вірять в те, що після вакцинації від COVID-19 не зможуть мати дітей.

Що говорив Марцінків

"Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним розхожим чуткам завагітніє після вакцинації", - написав він тоді в Facebook, але потім додав, мовляв, жартую, звичайно.

До речі, того ж дня Руслан Марцінків заборонив виплачувати матеріальну допомогу на лікування від COVID-19 невакцинованим жителям міста.

Як ми раніше писали, в Івано-Франківську депутатів міськради вакцинували під час сесії.

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