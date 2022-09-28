Мер польського міста нарікає на біженок із Закарпаття: отримують допомогу і повертаються

Влада польського Перемишля звернула увагу на організовані групи жінок з дітьми з української Закарпатської області, які приїжджають лише для отримання фінансової допомоги, а потім повертаються додому. Черги таких людей утворюються щодня.

За словами мера Перемишля Войцеха Бакуна, їхнє місто є одним із перших, у якому зупиняється після перетину кордону більшість людей, які виїжджають з України.

Ситуація із соцдопомогою у Перемишлі

"Це був величезний виклик для місцевої влади, яка впоралася з ситуацією, організувавши проживання, транзит, харчування, транспорт та волонтерів. З початку війни громадянам України в Перемишлі видано 4172 номери PESEL. Ми можемо витрачати 40 щоденно", - зазначає Вітольд Волчик із прес-служби мерії у Перемишлі.

Чиновники при цьому зауважують, що щоденне прийняття таких великих груп людей "породжує багато проблем".

У мерії також розповіли, що перші групи громадянок України, які приїжджають лише заради отримання допомоги, були помічені ще у травні. Йдеться про жінок із дітьми із Закарпаття. У липні спостерігалася аналогічна інтенсивність, у серпні їхня кількість уже знизилася, а у вересні знову почали з'являтися такі організовані групи.

Як організовані групи отримують допомогу

У мерії додали, що часто разом із жінками було по 5-6 дітей, а родини - мешканці Закарпатської області. Що стосується приїжджих із прифронтових регіонів в Україні, то на тиждень таких прибуває до Перемишля - одиниці.

Один із чиновників отримав інструкцію, яку передають один одному "закарпатські біженки". У ній вказані адреси потрібних інституцій, інформація, де отримати PESEL, відкрити рахунок у банку тощо.

Такі "організовані групи" не очікують на виплату грошей у Польщі - лише відкривають рахунки в банках, які мають відділення в Україні, і повертаються додому.

Гумдопомогу "закарпатським біженкам" перестали видавати

"Ці люди щодня стоять у черзі перед мерією, потім йдуть у MOPS та ZUS (соцзахист), щоб подати заяву на отримання пільг. Потім повертаються в Україну організованим транспортом. Організації, які надають гуманітарну допомогу, вже усвідомили та перестали надавати допомогу таким людям", - йдеться у повідомленні Войцеха Бакуна у Facebook.

Мер Перемишля наголошує, що виступає за надання допомоги - але "у разі допомоги біженцям, які тікають від війни".

"Я думаю, це не про переведення цілих громад на нашу систему соціальної допомоги? Неправильний шлях! З самого початку, надаючи допомогу, ми намагалися зробити це найрозумнішим способом, звідси й звернення до депутатів, сенаторів, міністрів спиратися на цю процедуру, бо ми як місцева влада не маємо жодних інструментів, щоб їх запобігти", - пише чиновник.

Також Бакун пообіцяв надіслати листа депутатам, сенаторам та міністрам із закликом посилити систему допомоги біженцям з України.

Яку грошову допомогу можуть отримати українці у Польщі

Українці, прибуваючи до Польщі через повномасштабне вторгнення РФ, можуть подати заяву на одноразову виплату 300 злотих (близько 2220 гривень або 60 доларів). Також можна отримати 500 злотих (приблизно 3700 гривень або 100 доларів) щомісяця на дитину до 18 років, якщо вона перебуває у Польщі, пише Gazeta.pl.

Крім того, українські біженці мають право на сімейний капітал для догляду за другою дитиною до 35 місяців. Він сплачується щомісяця по 100 злотих (близько 740 гривень або 20 доларів) протягом року або щомісяця протягом двох років до 500 злотих.

У Польщі закликали посилити систему допомоги біженцям з України через "організовані групи" із Закарпаття (фото: facebook.com/BakunWojciech)