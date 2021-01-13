ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Мэр Ивано-Франковска на совещании пошутил об утопленнике: видео возмутило украинцев

Ивано-Франковск, Среда 13 января 2021 21:05
Мэр Ивано-Франковска на совещании пошутил об утопленнике: видео возмутило украинцев
Мэр Ивано-Франковска влип в скандал из-за шутки об утонувшем мужчине (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на совещании с чиновниками местного горсовета пошутил об утонувшем мужчине, тело которого спасатели ищут уже несколько дней.

Соответствующее видео 13 января опубликовано на Facebook-странице "Рагу.ли".

Так, в сеть попали кадры, как тема поисков утопленника на местном озере вызвала смех у членов исполнительного комитета Ивано-Франковского городского совета во главе с Марцинкивом.

"Нашли того парня или нет?" - спросил градоначальник. А на отрицательный ответ и слова о продолжении поисковой операции мэр высказал предположение, что "он, наверное, поплавать пошел домой".

"Да всплывет сам, - добавил Марцинкив после взрыва смеха чиновников.

Видео: Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пошутил об утопленнике на совещании

В сети ситуация вызвала шквал возмущения и критики. Украинцы пишут, что смеяться над такой темой недопустимо и аморально, а также указывают на то, что "шутка" об утонувшем мужчине рассмешила многих чиновников на заседании, а не только одного лишь мэра.

  • Неудачная шутка. Но не думаю, что он полностью характеризует Марцинкива как человека. Присутствующие реагируют тоже неудачно
  • Для рядового украинца такие выражения не допустимы, а для мэра - тем более...
  • Ой, интересно, а о своих детях бы так шутил?
  • Надо по справедливости заметить, что ржет не он один
  • Ужас!
  • Дно!

Ранее сообщалось, что в прошлом году мэр Ивано-Франковска влип в громкий скандал из-за ромов, из-за чего на Руслана Марцинкива даже открыли уголовное производство.

Позже градоначальнику пришлось оправдываться и объяснять свои слова о ромах, которых он поручил "упаковать и вывезти" из Ивано-Франковска.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Жизнь Ивано-Франковскскандалутопление

Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь