Мер Івано-Франківська на нараді пожартував про потопельника: відео обурило українців

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків на нараді з чиновниками місцевої міськради пожартував про чоловіка, який потонув, і тіло якого рятувальники шукають вже кілька днів.
Відповідне відео 13 січня опубліковано на Facebook-сторінці "Рагу.лі".
Так, в мережу потрапили кадри, як тема пошуків потопельника на місцевому озері викликала сміх у членів виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради на чолі з Марцінківом.
"Знайшли того хлопа чи ні?" - запитав градоначальник. А на негативну відповідь і слова про продовження пошукової операції мер висловив припущення, що "він, напевно, поплавати пішов додому".
"Та спливе сам, - додав Марцінків після вибуху сміху чиновників.
Відео: Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків пожартував про потопельника на нараді
В мережі ситуація викликала шквал обурення та критики. Українці пишуть, що сміятися над такою темою недопустимо й аморально, а також вказують на те, що "жарт" про чоловіка, який потонув, розсмішила багатьох чиновників на засіданні, а не тільки самого лише мера.
Раніше повідомлялося, що минулого року мер Івано-Франківська влип у гучний скандал через ромів, через що на Руслана Марцінківа навіть відкрили кримінальне провадження.
Пізніше градоначальнику довелося виправдовуватися і пояснювати свої слова про ромів, яких він доручив "упакувати та вивезти" з Івано-Франківська.
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