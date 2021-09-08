Мэр Ивано-Франковска пообещал женщинам бонус в 100 тыс. грн за беременность при одном условии

Таким образом мэр решил разрушить устойчивый миф, что якобы вакцинация может стать причиной женского бесплодия.

"Дам премию 100 тысяч тому, кто вопреки различным расхожим слухам забеременеет после вакцинации", - подтвердил он свои намерения в Facebook, добавив, правда, фразу "Шучу конечно, но в сказанном смешного мало".

Отметим, что на этом же совещании присутствовала руководитель городского перинатального центра Мария Бойко, выразившая готовность выполнить поручение градоначальника.

"Не знаю, как мы это будем отслеживать, но будем делать", - сказала Бойко.

Какие еще меры предпринимаются в Ивано-Франковске для того, чтобы мотивировать людей вакцинироваться: