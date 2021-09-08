Мер Івано-Франківська пообіцяв жінкам бонус у 100 тис. грн за вагітність за однієї умови

Таким чином мер вирішив зруйнувати стійкий міф, що нібито вакцинація може стати причиною жіночого безпліддя.

"Дам премію 100 тисяч тому, хто всупереч різним розхожим чуткам завагітніє після вакцинації", - підтвердив він свої наміри в Facebook, додавши, правда, фразу "жартую звичайно, але в сказаному смішного мало".

Зазначимо, що на цій же нараді була присутня керівник міського перинатального центру Марія Бойко, яка висловила готовність виконати доручення градоначальника.

"Не знаю, як ми це будемо відстежувати, але будемо робити", - сказала Бойко.

Які ще заходи вживаються в Івано-Франківську для того, щоб мотивувати людей вакцинуватися: