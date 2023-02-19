Мер Ірпеня розповів музею "Голоси мирних", як в перші дні війни боронили місто

Зруйновані будівлі, заміновані дитячі майданчики, тіла загиблих, які росіяни переїхали танками - одні з найболючіших спогадів міського голови Ірпеня про місто одразу після деокупації.

Про те, як боронили Ірпінь в лютому і березні 2022-го, Олександр Маркушин розповів музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

"24 лютого о 6:15 я вже був на роботі, почали екстрено скликати сесію міської ради. Створили штаб територіальної оборони. Командиром обрали мене і поставили завдання: створення рубежів оборони, евакуація, питання матеріального і гуманітарного забезпечення міста", - розповідає Маркушин.

У перші дні війни його підрозділ ТРО був максимально забезпечений зброєю: автомати, кулемети, гранатомети. Будували рубежі, а пізніше евакуювали людей: Зі 100 тисяч мешканців вивезли 95%. Спочатку потягом, але росіяни підірвали колії, тож і людей виводили через зруйнований міст на Романівці - ще 40 тисяч.

"Ми всі вирішили не тікати з міста, а боронити його. Перші дні після вторгнення тримала оборону виключно ТРО, потім долучилися Збройні сили. Ми допомагали гуманітарним конвоям - завозили їжу, воду, ліки. Вивозили поранених", - згадує мер.

Керівництво Ірпеня залишилося в місті, не поїхали деякі депутати та колишні спецпризначенці. Для Маркушина всі ці люди - герої. 39 бійців територіальної оборони тоді загинули. Вже після звільнення найстрашнішим було побачити тіла, по яких росіяни їздили танками, та заміновані дитячі майданчики. Гранати були навіть в іграшках.

"Страшно було всім. Ми зробили свідомий вибір: залишаємося в місті і можемо загинути. Але якби всі втекли? Якби всі міські голови покинули свої громади, уже б України не було. Ми все робимо для нашої перемоги", - заявив мер.

Музей "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова - масштабний архів історій мирних мешканців України, які постраждали від війни. Архів музею налічує вже понад 60 000 історій.