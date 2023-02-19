Мэр Ирпеня рассказал музею "Голоса мирных", как в первые дни войны защищали город

Разрушены здания, заминированы детские площадки, тела погибших, которые россияне переехали танками - одни из самых болезненных воспоминаний городского головы Ирпеня о городе сразу после деоккупации.

О том, как защищали Ирпень в феврале и марте 2022-го, Александр Маркушин рассказал музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

"24 февраля в 6:15 я уже был на работе, начали экстренно созвать сессию городского совета. Создали штаб территориальной обороны. Командиром избрали меня и поставили задачу: создание рубежей обороны, эвакуацию, вопросы материального и гуманитарного обеспечения города", - рассказывает Маркушин.

В первые дни войны его подразделение ТРО было максимально снабжено оружием: автоматы, пулеметы, гранатометы. Строили рубежи, а позже эвакуировали людей: Из 100 тысяч жителей вывезли 95%. Сначала поездом, но россияне взорвали колеи, поэтому и людей выводили из-за разрушенного моста на Романовке - еще 40 тысяч.

"Мы все решили не бежать из города, а защищать его. Первые дни после вторжения держала оборону исключительно ТРО, затем присоединились Вооруженные силы. Мы помогали гуманитарным конвоям - завозили еду, воду, лекарства. Вывозили раненых", - вспоминает мэр.

Руководство Ирпеня осталось в городе, не уехали некоторые депутаты и бывшие спецназовцы. Для Маркушина все эти люди - герои. 39 бойцов территориальной обороны погибли. Уже после освобождения самым страшным было увидеть тела, по которым россияне ездили по танкам, и заминированные детские площадки. Гранаты были даже в игрушках.

"Страшно было всем. Мы сделали сознательный выбор: остаемся в городе и можем погибнуть. Но если бы все убежали? Если бы все городские головы покинули свои общины, уже Украины не было бы. Мы все делаем для нашей победы", - заявил мэр.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - масштабный архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив музея насчитывает более 60 000 историй.