Мэр Днепра наградил норвежского волонтера почетной наградой

Это первый случай, когда высшую муниципальную награду получил иностранец.

"Для меня большая честь получить эту медаль. Я много лет поддерживаю Украину, поддерживаю Днепр. Это уже моя вторая встреча с мэром. Мне не хватает слов, чтобы описать, насколько это фантастично - снова вернуться в Днепр", - прокомментировал Траной.

В 2014 году норвежский волонтер занимался поиском необходимого для 3-го отдельного танкового батальона "Зверобой". Позже он также продолжал волонтерскую деятельность в Украине, помогая союзам ветеранов АТО/ООС.

После полномасштабного вторжения России в Украину Арнштейн Траной вместе с благотворительной организацией Norsk Ukrainastøtte организовал передачу до Днепра нескольких крупных гуманитарных грузов. Это медикаменты, оборудование, средства личной гигиены для детей и взрослых.

Со своей стороны мэр Днепра отметил, что после победы Украины город обязательно отметит всех волонтеров.

"Да, сегодня мы отметили нашего норвежского друга. Но я хочу подчеркнуть, что не выделяю никого из волонтеров. После победы Украины мы будем приветствовать всех наших волонтеров, чьими наградами уже сейчас являются наши любовь и уважение. Они действительно большие молодцы, работают 24/7", - сказал Филатов.