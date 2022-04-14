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Мэр Днепра наградил норвежского волонтера почетной наградой

Фото: мэр Днепра наградил норвежского волонтера почетной наградой (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Норвежский волонтер Арнштейн Траной, который в течение восьми лет агрессии России против Украины помогает украинским бойцам, получил от мэра Днепра Бориса Филатова памятную медаль "Защитника отечества".

Об этом сообщает пресс-служба городского головы Днепра.

Это первый случай, когда высшую муниципальную награду получил иностранец.

"Для меня большая честь получить эту медаль. Я много лет поддерживаю Украину, поддерживаю Днепр. Это уже моя вторая встреча с мэром. Мне не хватает слов, чтобы описать, насколько это фантастично - снова вернуться в Днепр", - прокомментировал Траной.

В 2014 году норвежский волонтер занимался поиском необходимого для 3-го отдельного танкового батальона "Зверобой". Позже он также продолжал волонтерскую деятельность в Украине, помогая союзам ветеранов АТО/ООС.

После полномасштабного вторжения России в Украину Арнштейн Траной вместе с благотворительной организацией Norsk Ukrainastøtte организовал передачу до Днепра нескольких крупных гуманитарных грузов. Это медикаменты, оборудование, средства личной гигиены для детей и взрослых.

Со своей стороны мэр Днепра отметил, что после победы Украины город обязательно отметит всех волонтеров.

"Да, сегодня мы отметили нашего норвежского друга. Но я хочу подчеркнуть, что не выделяю никого из волонтеров. После победы Украины мы будем приветствовать всех наших волонтеров, чьими наградами уже сейчас являются наши любовь и уважение. Они действительно большие молодцы, работают 24/7", - сказал Филатов.

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