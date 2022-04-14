Мер Дніпра нагородив норвезького волонтера почесною нагородою

Це перший випадок, коли найвищу муніципальну відзнаку отримав іноземець.

"Для мене велика честь отримати цю медаль. Я багато років підтримую Україну, підтримую Дніпро. Це вже моя друга зустріч з мером. Мені бракує слів, щоб описати, наскільки це фантастично - знову повернутися до Дніпра", - прокоментував Траной.

У 2014 році норвезький волонтер опікувався пошуком необхідного для 3-го окремого танкового батальйону "Звіробій". Пізніше він також продовжував волонтерську діяльність в Україні, допомагаючи спілкам ветеранів АТО/ООС.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Арнштейн Траной разом з благодійною організацією Norsk Ukrainastøtte організував передачу до Дніпра кількох великих гуманітарних вантажів. Це медикаменти, обладнання, засоби особистої гігієни для дітей та дорослих.

Зі свого боку мер Дніпра зауважив, що після перемоги України місто обов’язково відзначить усіх волонтерів.

"Так, сьогодні ми відзначили нашого норвезького друга. Та я хочу підкреслити, що не виділяю нікого з волонтерів. Після перемоги України ми вітатимемо всіх наших волонтерів, чиїми нагородами вже зараз є наші любов та повага. Вони дійсно великі молодці, працюють 24/7", - сказав Філатов.