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Мэр Днепра Филатов собирается улететь в космос на корабле Ричарда Брэнсона

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Днепр, Понедельник 12 июля 2021 21:06
Мэр Днепра Филатов собирается улететь в космос на корабле Ричарда Брэнсона Фото: Борис Филатов (пресс-служба)
Автор: Styler

Мэр Днепра Борис Филатов собирается улететь в космос на корабле Ричарда Брэнсона, после того как тот успешно сам слетал на выходных.

Об этом он написал Facebook.

Еще в 2009 году Филатов купил билет на суборбитальный полет от компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона. Он заплатил за билет $200 тысяч и прошел базовый курс астронавтов в NASA. Если все пройдет удачно, то он станет первым космическим туристом в истории независимой Украины.

"15 числа буду разговаривать с Ричардом (Брэнсоном, основателем корпорации Virgin Group - Ред.) и буду знать детали точнее", - рассказал Филатов в комментарии "Стране".

Он добавил, что костюм для полета пока находится у Virgin Galactic, а у Филатова есть тренировочный костюм, а также сертификат подготовки в NASA. Он проходил подготовку к космическому полету в Пенсильвании, в учебном центре NASTAR в 2013 году).

Полет был надолго отложен из-за крушения корабля SpaceShipTwo (он принадлежал компании Ричарда Брэнсона Virgin Galactic) в 2014 году, когда один из пилотов погиб, а второй получил серьезные травмы.

Напомним, Ричард Брэнсон первый, кто отправился в качестве туриста в космос. При этом британский миллиардер сделал это на собственном космолете Unity-22, который принадлежит его компании Virgin Galactic.

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Днепр космос Борис Филатов
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