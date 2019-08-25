Для меня россиян не существует: украинский певец сделал громкое заявление

Солист украинской музыкальной группы "Танок на Майдані Конго" Александр Сидоренко (известный также как Фоззи) высказал свое мнение касательно российской музыки и исполнителей в интервью "Радио Свобода".

Отношение к России после начала конфликта Украины у певца резко изменилось и после 2013 года он решил закрыть для себя весь контент страны-агрессора, а потому о происходящем в их музыкальной сфере не уведомлен.

"Я вообще не ориентируюсь ни в их музыке, ни в их футболе, ни в их политической жизни. Для меня их всех не существует. Они все полетели на Марс", - сказал он.

После начала войны к нему поступали с предложениями выступить в России, однако Фоззи решил поддержать свой народ и отказался. "Не так мы им и нужны. И они для нас уже не существуют. Кровь все изменила", - отметил Сидоренко.

Танок на Майдані Конго сделал заявление о россиянах

Ранее россиян наказали за "надругательство" над Крымским мостом.

Ранее сообщалось, что Крымский мост стал проблемой для местных жителей, для экологии региона и даже для оккупантов, которые потратили на его строительство огромные деньги из бюджета РФ.

А также мы писали о том, что жители Крыма винят в своих бедах Крымский мост.