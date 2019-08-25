Для мене росіян не існує: український співак зробив гучну заяву

Соліст гурту "Танок на Майдані Конго" шокувала відвертістю
Соліст української музичної групи "Танок на Майдані Конго" Олександр Сидоренко (відомий також як Фоззі) висловив свою думку щодо російської музики і виконавців в інтерв'ю "Радіо Свобода".
Ставлення до Росії після початку конфлікту України у співака різко змінилося і після 2013 року він вирішив закрити для себе весь контент країни-агресора, а тому про те, що відбувається в їхній музичній сфері не усвідомлений.
"Я взагалі не орієнтуюся в їх музиці, ні в їх футболі, ні в їх політичному житті. Для мене їх не існує. Вони всі полетіли на Марс", - сказав він.
Після початку війни до нього надходили з пропозиціями виступити в Росії, проте Фоззі вирішив підтримати свій народ і відмовився. "Не так ми їм і потрібні. Та вони для нас вже не існують. Кров змінила все", - зазначив Сидоренко.
Раніше росіян покарали за "наругу" над Кримським мостом.
Раніше повідомлялося, що Кримський міст став проблемою для місцевих жителів, для екології регіону і навіть для окупантів, які витратили на його будівництво величезні гроші з бюджету РФ.
А також ми писали про те, що жителі Криму звинувачують у своїх бідах Кримський міст.