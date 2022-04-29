Меня "освободили" от дочери: Николай рассказал, как похоронил своего ребенка на огороде под грушей
Николай Харченко из села Времевка Донецкой области рассказал, как хоронил погибшую дочку на огороде под грушей. Мужчине пришлось эвакуироваться на запад Украины, оставив свой дом и могилу своего ребенка.
Об этом говорится в сюжете Радио Свобода.
"Мы были в подвале. А доця не успела. Ее на пороге... Осколками. Пришлось похоронить ее на огороде под грушей...
Я русскоязычный. От кого меня освобождают? От моей дочери? От того, что я всю жизнь строил?" - рассказывает эмоционально мужчина.
Николай говорит, что ему тяжело сдерживать слезы. Особенно здесь, на вокзале. После пережитого... После того, как с ним случилось наибольшее горе родителя: хоронить своего ребенка.
"От чего освобождают мое село, все остальное? Мариуполь?" - говорит Николай.
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