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Меня "освободили" от дочери: Николай рассказал, как похоронил своего ребенка на огороде под грушей

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Донецкая область, Пятница 29 апреля 2022 10:39
Меня "освободили" от дочери: Николай рассказал, как похоронил своего ребенка на огороде под грушей Коллаж РБК-Украина: Николай рассказал, как похоронил своего ребенка под грушей
Автор: Светлана Мащенко

Николай Харченко из села Времевка Донецкой области рассказал, как хоронил погибшую дочку на огороде под грушей. Мужчине пришлось эвакуироваться на запад Украины, оставив свой дом и могилу своего ребенка.

Об этом говорится в сюжете Радио Свобода.

"Мы были в подвале. А доця не успела. Ее на пороге... Осколками. Пришлось похоронить ее на огороде под грушей...

Я русскоязычный. От кого меня освобождают? От моей дочери? От того, что я всю жизнь строил?" - рассказывает эмоционально мужчина.

Николай говорит, что ему тяжело сдерживать слезы. Особенно здесь, на вокзале. После пережитого... После того, как с ним случилось наибольшее горе родителя: хоронить своего ребенка.

"От чего освобождают мое село, все остальное? Мариуполь?" - говорит Николай.

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